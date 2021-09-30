كيف يؤثر التدخين على المصاب بفيروس كورونا؟

2021/09/30 | 12:06 - المصدر: عين العراق

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كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة أكسفورد البريطانية، عن أن المدخنين الذين يصابون بكورونا هم أكثر عرضة بنسبة 80% للدخول إلى المستشفى مقارنة بغير المدخنين، بحسب ما ذكرت جريدة “ديلي ميل” البريطانية.

ووجدت الدراسة الجديدة، التي استندت إلى أكثر من 420 ألف مريض بكورونا، أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير إذا أصيبوا بالعدوى، ومع ذلك، لم ينظر فيما إذا كان المدخنون أقل عرضة للاختبار الإيجابي في المقام الأول.

وأظهرت نتائج الدراسة أنه من بين ما يقرب من 14000 مدخن، كان هناك 51 حالة دخول المستشفى بعد الإصابة بكورونا كان هذا يعادل واحدًا من كل 270 يتم إدخاله إلى المستشفى.

كما كان هناك ما يصل إلى 36 حالة وفاة، أي ما يعادل وفاة واحدة من كل 384 حالة وفاة بالفيروس.

وللمقارنة، من بين 250.000 من غير المدخنين، كان هناك 440 حالة علاج في المستشفى، أي ما يعادل حالة واحدة من بين كل 600 تقريبًا.

وأضاف الباحثون أن هناك 159 حالة وفاة أخرى بسبب كوفيد، أي ما يعادل حالة وفاة واحدة من بين كل 1666 حالة وفاة.

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