وزير الصدر معلقًا على موقف السيستاني من الانتخابات: ظهر الحق

2021/09/30 | 12:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني علق صالح محمد العراقي، المعروف بوزير زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس على موقف المرجع الديني، علي السيستاني، من المشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل.[…]

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