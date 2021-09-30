مفوضية الانتخابات: لا يمكن بيع بطاقة الناخب وتدابيرنا تمنع التصويت بها

2021/09/30 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إمكانية بيع بطاقة الناخب معلنة في الوقت ذاته توزيع 17 مليون بطاقة منها.

وعقدت المفوضية العليا للانتخابات مؤتمراً في العاصمة بغداد أكد خلاله رئيس مجلس المفوضية القاضي جليل عدنان خلف، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ سير العملية الانتخابية في يوم الاقتراع، لافتاً إلى معاقبة عدد من المرشحين خرقوا تعليمات الدعاية الانتخابية.



ونفى القاضي خلف حصول عمليات بيع وشراء لبطاقة الناخب، واصفاً هذا الأمر بـ”الشائعات”، مؤكداً اتخاذ تدابير تمنع التصويت بالبطاقات حتى لو تم بيعها.

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