2021/09/30 | 12:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت ترقية كيم يو جونج، المستشار الرئيسي لشقيقها، إلى منصب في لجنة شؤون الدولة، ليتم تعيينها في أعلى هيئة حكومية في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترقية شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ لمنصب بأعلى هيئة حكومية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترقية شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ لمنصب بأعلى هيئة حكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).