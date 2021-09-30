2021/09/30 | 12:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إلى السودان، حيث سيلقي خطابًا عبر الإنترنت في الاجتماعات السنوية للمؤسسة المالية وصندوق النقد الدولي اليوم الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة منذ 50 عاما.. رئيس البنك الدولي يصل السودان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة منذ 50 عاما.. رئيس البنك الدولي يصل السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).