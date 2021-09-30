اعتقال مطلوب بالمادة 4 إرهاب في الكرادة (صورة)

2021/09/30 | 12:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 أيلول 2021)، إن "دوريات نجدة الكرادة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى تمكنت من إلقاء القبض على شخص مطلوب وفق المادة (٤ إرهاب)".

وأوضح البيان أن "ذلك جاء خلال إجراء ممارسة أمنية ضمن شارع ابو نؤاس، أسفرت عن إلقاء القبض عليهوتم تسليمه إلى الجهات المختصة".

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