2021/09/30 | 12:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، قراراً حول آلية طلبات الاعتراض على صحة عضوية مجلس النواب.وذكر بيان لمجلس القضاء، أن “المحكمة الاتحادية ألزمت بموجب قرارها المرقم 91/ اتحادية / 2021 في 24/8/2021 مجلس النواب العراقي باستلام وتسجيل طلبات الاعتراض الواقعة على صحة عضوية أعضائه وفقاً لنص المادة (52) من الدستور”.وأضاف أن “عدم البت […]

ظهرت المقالة الاتحادية تصدر قراراً حول آلية طلبات الاعتراض على صحة عضوية مجلس النواب أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحادية تصدر قراراً حول آلية طلبات الاعتراض على صحة عضوية مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحادية تصدر قراراً حول آلية طلبات الاعتراض على صحة عضوية مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).