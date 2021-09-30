2021/09/30 | 12:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التخطيط بالعراق، اليوم الخميس، عن ارتفاع أعداد السيارات إلى أكثر من 7 ملايين سيارة خلال العام 2020.وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير، ان “العدد الإجمالي لسيارات القطاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 7مليون..



تعرف على أعداد السيارات بالعراق المركز الخبري الوطني.

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