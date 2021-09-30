قراءة في بيان المرجعية

2021/09/30 | 12:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم/علاء الشاهر

لم يعد خافياً على جميع المهتمين بشأن

البلد ما يكتنف بال المرجعية الدينية

العليا من همّ لتحقيق المصالح العُليا

للبلد، حيث بات جلياً للعيان ان

المرجعية تمتلك القدرة على القراءة

الواقع

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