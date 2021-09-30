العراق يستلم شحنات جديدة من لقاح كورونا

2021/09/30 | 12:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في وزارة الصحة الخميس، عن

تسلم شحنات جديدة من اللقاحات المضادة

لفيروس كورونا.

وأكد مصدر صحي، إن الشركة العامة لتسويق

الأدوية تسلمت خلال الأيام العشرة

الماضية شحنات جديدة من اللقاحات

والأدوية

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