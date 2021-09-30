الاقتصاد النيابية: تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية يشكل عبئا على الفقراء

2021/09/30 | 12:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ليال البياتي، الخميس، أن تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية بات يشكل عبئا على الفقراء، مشددة على ضرورة إيجاد حل عاجل لذلك.

وقالت البياتي، إن “ملايين العراقيين ينتظرون بفارق الصبر توزيع مفردات البطاقة التموينية بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية”، مبينا أن “تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية يشكل عبئا جديدا يضاف الى الاعباء الاقتصادية المريرة التي يعاني منها الفقراء وذوي الدخل المحدود”.

وشددت على “ضرورة إيجاد حلا عاجل لإنهاء تأخر توزيع المفردات لفترات طويلة عن موعدها المحدد لتلافي جشع التجار في الأسواق المحلية”.

وأشارت البياتي إلى أن “التأخر أمر غير مبرر في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي يعاني منها غالبية الطبقات الفقيرة”.

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