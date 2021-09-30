2021/09/30 | 12:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات، اليوم الخميس، إحصائياتها من المستمسكات خلال أسبوع.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “من خلال الجهود المستمرة لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في بغداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأحوال المدنية والجوازات تعلن إحصائياتها المركز الخبري الوطني.

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