2021/09/30 | 12:37 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم..انطلاق الجولة الثالثة من دوري الكرة الممتاز

تنطلق منافسات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الخميس، بإقامة خمس مباريات.

وقال المتحدث باسم لجنة المسابقات في اتحاد الكرة قحطان المالكي إن “مباريات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، تنطلق اليوم باقامة خمس مباريات في بغداد والمحافظات”.

واوضح ان “الديوانية سيواجه الطلبة على ملعب الادارة المحلية بعدما انهى الفريق متطلبات التراخيص لدى فيفا، بالتالي اصبح بإمكانه اللعب بعد جولتين من عدم خوض أي لقاء”.

واوضح ان “النفط سيواجه الكرخ على ملعب النفط، فيما يلاقي الصناعة على ملعبه ضيفه سامراء، بينما يلاعب نفط الوسط فريق نوروز على ملعب النجف الاولمبي، واخيراً يواجه القوة الجوية فريق نفط ميسان على ملعب الشعب الدولي”.

يذكر ان مباريات الجولة ستقام في ثلاثة توقيتات وتبدأ من الثالثة والنصف عصراً وتنتهي في العاشرة والنصف مساءً.

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