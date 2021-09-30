القصة وراء عرض أغنية نجم فرقة

2021/09/30 | 12:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط أكثر من 100 لوحة ومنحوتة معروضة للبيع في دار للمزادات في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، يقع الزائر على شريط كاسيت مفقود منذ فترة طويلة، ويحتوي على أغنية غير مسجلة لنجم البوب البريطاني جون لينون.

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