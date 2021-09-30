شاهد.. رجل من فلوريدا يحارب تمساحاً بسلة المهملات

2021/09/30 | 12:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح المحارب القديم الذي عاش فقط في فلوريدا لمدة عام معروفا محليا عندما استخدم بنجاح سلة مهملات للقتال والتقاط تمساح يتسكع في الفناء الأمامي للجيران.

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