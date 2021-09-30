أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في الأسواق العراقية

2021/09/30 | 12:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة “تقدم” الاخبارية، قائمة سعر صرف الدولار والعملات الاجنبية اليوم الخميس.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 147,500

سعر شراء الدولار ⬅️ 146,500

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار. 2,700,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 116,03 دولار

100 باوند ⬅️ 134,38 دولار

100 دولار ⬅️ 888,32 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1733,02 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 78,34 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 75,11 دولار

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