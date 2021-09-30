وزير البيئة يصل الى كركوك

2021/09/30 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصل وزير البيئة جاسم عبد العزيز الفلاحي اليوم الخميس، الى كركوك ، لبحث المشاكل البيئية التي تعاني منها المحافظة.وبحسب بيان مكتبه، ذكر ان “الوزير عقد بصحبة محافظ كركوك اجتماعا حضره رئيس […]

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