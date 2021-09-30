إصدار جديد لموقع 30 غشت: -ما يجب أن يعرفه كل ثوري عن القمع- - موقع 30 عشت

2021/09/30 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موقع_30_عشت كما سبق الإعلان عن ذلك، يصدر موقع 30 غشت كتابا جديدا تم نشر محتواه سابقا في سلسلة من ست حلقات.



وكما هو معلوم، فهذا الكتاب الذي يحمل عنوان: " Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression"، ل "فيكتور سيرج" (Victor Serge)، ينعدم وجوده باللغة العربية حتى اللحظة، وعليه تكون هذه الترجمة التي يقدمها موقع 30 غشت، هي الأولى من نوعها لهذا الكتاب.



يتألف الكتاب المترجم إلى اللغة العربية على مو ......





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