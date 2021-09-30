الإعلام الرقمي يعلق على تصريح ’ويل سميث’ عن علاقات زوجته خارج إطار الزواج!

2021/09/30 | 12:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نقل مركز الإعلام الرقمي، الخميس، تصريحاً عن الممثل الأميركي ويل سميث، كشف فيه عن إقامة زوجته علاقات مع اخرين خارج الزواج.

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وذكر المركز الذي وصف تصريح ميث بـ "المثير للجدل"، ان النجم العالمي "كشف عن اتفاق عقده مع زوجته الممثلة جادا بينيكت، قبل الزواج، مضمونه : ان لايكون زواجهما احاديا ! او الزواج من نفس الشخص طوال الوقت !! لانه وزوجته يعتقدان ان الزواج ليس سجنا!!!".

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