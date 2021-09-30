2021/09/30 | 12:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.وقالت الوزارة في بيان، إن “دوريات نجدة الكرادة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى تمكنت من إلقاء القبض على شخص مطلوب وفق المادة (٤ إرهاب)”.وأوضح البيان أن “ذلك جاء خلال إجراء ممارسة أمنية ضمن شارع ابو […]

ظهرت المقالة القبض على ارهابي وسط بغداد أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ارهابي وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ارهابي وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).