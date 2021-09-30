اسعار النفط العالمية تواصل خسائرها متأثرة ببيانات ارتفاع مخزونات الخام الامريكي الغير متوقعة

2021/09/30 | 12:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتواصل خسائرها بعد أن أظهرت أرقاماً رسمية زيادة غير متوقعة في المخزونات في الولايات المتحدة على الرغم من استقرار الأسعار.ونزل خام برنت 28 سنتاً إلى 78.36 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش بعد … Readmore

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