أ ف ب: وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يصل المنامة

2021/09/30 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

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وصل وزير خارجية الكيان الصهيوني يائير لبيد إلى البحرين في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين الذي أبرم العام الماضي برعاية أميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه سيتم خلال الزيارة توقيع 5 مذكرات تفاهم بما في ذلك اتفاقيات تعاون بين المستشفيات وشركات المياه والكهرباء.

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