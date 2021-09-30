القبض على متهم بالارهاب في الكرادة (صورة)

2021/09/30 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في ورد للسومرية نيوز، إن "دوريات نجدة الكرادة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى تمكنت من إلقاء القبض على شخص مطلوب وفق المادة (٤ إرهاب)".

وأوضح البيان أن "ذلك جاء خلال إجراء ممارسة أمنية ضمن شارع ابو نؤاس، أسفرت عن إلقاء القبض عليه وتم تسليمه إلى الجهات المختصة".

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