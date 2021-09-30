مدرب ويلز يكشف موعد عودة جاريث بيل للملاعب

2021/09/30 | 13:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف روب بايج مدرب منتخب ويلز عن موعد عودة جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني للملاعب بعد تعرضه لإصابة عضلية قوية قبل أسبوعين من الآن.وأعلن نادي ريال مدريد من أسبوعين عن […]

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