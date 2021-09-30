2021/09/30 | 13:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تصدر محركات البحث خلال الفترة الماضية حظر الواتساب على ملايين الهواتف، ما أثار حالة من الجدل والتساؤل عن سر تخلي التطبيق عن عدد كبير من الهواتف بشكل سنوي وحرمانها من الخدمة.وذكرت الشركة الأمريكية عن حظر الواتساب على ملايين الهواتف من نوعي «أبل» و«أيفون»، أنه بمجرد أن تدق الساعة الثانية عشرة من صباح 1 […]

ظهرت المقالة حظر من واتساب على ملايين الهواتف اعتبارا من الغد أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حظر من واتساب على ملايين الهواتف اعتبارا من الغد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حظر من واتساب على ملايين الهواتف اعتبارا من الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).