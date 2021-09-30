القوات الامنية تعتقل متهما بـ 'الارهاب' في منطقة الكرادة (صورة)

2021/09/30 | 13:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية، الخميس، من القبض على مطلوب بتهمة "الارهاب" في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (30 أيلول 2021)، إن "دوريات نجدة الكرادة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى تمكنت من إلقاء القبض على شخص مطلوب وفق المادة (٤ إرهاب)".

وأوضح البيان أن "ذلك جاء خلال إجراء ممارسة أمنية ضمن شارع ابو نؤاس، أسفرت عن إلقاء القبض عليه وتم تسليمه إلى الجهات المختصة".

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