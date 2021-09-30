2021/09/30 | 13:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة الجنائية في باريس الخميس بالسجن لعام واحد نافذ على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وهي أقصى عقوبة يمكن أن تُفرض بحقه، بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2012، في قضية تُسمى “بيغماليون”.وتأتي هذه الإدانة الجديدة بعد … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم على الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بالسجن لعام واحد نافذ على خلفية نفقات حملته الرئاسية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم على الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بالسجن لعام واحد نافذ على خلفية نفقات حملته الرئاسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).