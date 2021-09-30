الزراعة تحدد أسباب ارتفاع أسعار بيض المائدة

2021/09/30 | 13:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانتاج المحلي لبيض المائدة لم يكون كافيا لسد حاجة السوق المحلي بسبب مرض انفلونزا الطيور.

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