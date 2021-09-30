2021/09/30 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، الخميس، بتجدد القصف التركي على مواقع وقرى مختلفة من محافظة دهوك في إقليم كردستان.وقال المصدر، إن “القصف استهدفت قرية شكفت وبرواري زير في ناحية جمانكي بقضاء العمادية”.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قصف تركي لمواقع مختلفة في كردستان المركز الخبري الوطني.

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