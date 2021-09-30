2021/09/30 | 13:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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المنافذ: فتح منفذ جميمة الحدودي بانتظار موافقة الجانب السعودي » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 13:14

واع/

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