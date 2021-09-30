2021/09/30 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تعليقا جديدا على توصيات المرجعية الدينية العليا بالمشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة.

وكتب العراقي، في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي “ظهر الحق “، مرفقا معها نسخة مصورة لبيان المرجعية الدينية العليا عن دعوتها الى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصدر يعلق على دعوة المرجعيـة بالمشاركة الواسعة في الانتخابات بعبارة (ظهر الحق)) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصدر يعلق على دعوة المرجعيـة بالمشاركة الواسعة في الانتخابات بعبارة (ظهر الحق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).