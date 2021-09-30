الاعلان عن قائمة المنتخب الاولمبي المشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا

2021/09/30 | 13:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلن مدرب منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، التشيكي ميروسلاف سوكوب، قائمة المنتخب لبطولة اتحاد غرب آسيا التي ستقام في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية للفترة من الرابع وحتى الثاني عشر من تشرين الاول المقبل، وبمشاركة 11 منتخباً.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه ، اليوم الخميس : ان” قائمة الأولمبي ضمت (23) لاعباً، من بينهم ثلاثة حراس مرمى، وهم كل من: نديم نادر (فالكينبري السويدي) وحسن أحمد (الطلبة) وعماد عيسى (زاخو)، بينما ضمت قائمة اللاعبين كلاً من: أحمد حسن مكنزي ومنتظر محمد جبر وأحمد سرتيب (الزوراء)، وزيد تحسين ووكاع رمضان (الطلبة) ومنتظر عبد الأمير وحسن رائد (القوة الجوية)، وعمار غالب وصادق زامل (الشرطة) وعباس ياس (الميناء) ومصطفى وليد وحسن عبد الكريم (الكرخ)، وعلي محسن (النفط) وعباس بديع ونهاد محمد (نفط ميسان) ومحمد الباقر كريم (الديوانية)، ومؤمل عبد الرضا ورضا فاضل (أمانة بغداد) وحسين عمار (نفط البصرة) وزيدان إقبال (مانشستر يونايتد الانكليزي تحت 23 عاماً).

وسيلعب منتخبنا الأولمبي في المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا إلى جانب منتخبات الإمارات وفلسطين ولبنان، وسيخوض مباراته الأولى أمام منتخب فلسطين يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة (3:15) مساءً.

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