مفوضية الانتخابات : اجراءاتنا صارمة بحق المخالفين للدعاية الانتخابية

2021/09/30 | 13:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الخميس ، ان اجراءاتها صارمة بحق المخالفين للدعاية الانتخابية “.

وقال رئيس مجلس المفوضيين القاضي جليل عدنان في مؤتمر صحفي وحضره مراسل وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه ” نتطلع لمشاركة.



جماهيرية عالية في الانتخابات “، مبينا ان” المفوضية تسمع جميع الناخبين والمرشحين ونرصد المخالفات يوميا”.

واشار الى ان” مشاركة الناخبين الواسعة هي من تعطي الشرعية للانتخابات “، مؤكدا “لايمكن لمن يشتري البطاقات من التصويت بها أو التزوير”.

ودعا عدنان جميع الناخبين لاستلام ماتبقى من البطاقات البايومترية في مراكز التسجيل “، موضحا ان” هناك ٦٧١ ناخب يحق لهم التصويت في السجون”، مبينا ” تم استبعاد مرشحين استخدموا آلية بلدية تابعة للدولة “، مؤكدا ان” اجراءتنا صارمة تجاه المخالفين للدعاية الانتخابية”.

واضاف ان” هناك ٢٠مرشحا مستبعدا من الانتخابات نصفهم لم يكملوا مستمسكاتهم الرسمية “، داعيا ” وسائل الاعلام الى مساعدتها في رصد الخروقات “، مبينا ان” نتائج التصويت العام والخاص ستعلن خلال ٢٤ ساعة حسب قانون الانتخابات.

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