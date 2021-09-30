الشرطة المجتمعية تنقذ فتاة من التعنيف المفرط في صلاح الدين

2021/09/30 | 13:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أنقذت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية فتاة من التعنيف المفرط على يد أحد اخوالها في محافظة صلاح الدين.

جاءت العملية على خلفية ورود مناشدة من احد اصدقاء المجتمعية تدعوها للتدخل لإنقاذ الفتاة من التعنيف.

في الأثناء وجدت المفرزة الفتاة مكبلة بالسلاسل وحليقة الرأس، حيث قامت بتحريرها، وتحويل قضيتها الى الجهات المختصة والقضاء لتأخذ العدالة مجراها في هذا الشأن.

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