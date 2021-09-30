التصويت على اعتماد التوصيات الخاصة بالموافقة على فتح منفذ جميمة الحدودي

2021/09/30 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، التصويت عن اعتماد التوصيات الخاصة بالموافقة على فتح منفذ جميمة الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن " رئيس هيئة المنافذ ترأس اجتماع المجلس بحضور كافة أعضائه والذي عقد بشقين حضوري في مقر الهياة وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة".

وأضاف انه "تم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الفقرات التي تعمل على تصويب واقع عمل المنافذ الحدودية، كما ناقش الاجتماع مشاريع المنافذ الحدودية وطريقة تصويبها وفق القانون وبما يخدم النهوض بالبنى التحتية في المنافذ كافة مع الاخذ بكتب وزارة المالية وديوان الرقابة المالية التي اكدت على الالتزام بعائدية الارض لوزارة المالية وكذلك كتب وزارة التخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء التي اكدت على قيام المحافظات بتطوير البنى التحتية للمنافذ الحدودية ".

وأوضح البيان ان "المجلس صوت على اعتماد توصيات اللجنة التي ارسلت الى محافظة المثنى بخصوص الموافقة على فتح منفذ جميمة الحدودي بعد استحصال موافقة الجانب السعودي لفتح منفذ مقابل وقيام المحافظة بتهيئة البنى التحتية وكافة المستلزمات".

وأشار الى انه "تم التأكيد ايضاً على عدم الموافقة على تغيير المنفذ الحدودي للبضائع المعفاة الا في حالة وجود ظرف قاهر على ان يعرض الموضوع في اقرب جلسه لمناقشته واستحصال قرار من مجلس الهيأة بالتغيير من عدمه، فضلا عن المداولة في مواضيع اخرى مهمة تهدف الى ضمان انسيابية العمل وفحص البضائع والارتقاء بمستوى العمل".

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