جريمة تهز البصرة.. مجهولون يقتلون زوجين ويحرقون منزلهما والأدلة الجنائية تحقق

2021/09/30 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرةافاد مصدر امني بمحافظة البصرة، اليوم الخميس، بقيام مجهولون بقتل زوجين ويحرقون منزلهما، فيما لفت الى ان الأدلة الجنائية تحقق بالحادث.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) أن "محافظة البصرة شهدت اليوم جريمة مروعة متمثلة بمقتل رجل وزوجته في منطقة خور الزبير غرب البصرة".وأضاف أن "المنفذين قاموا بحرق دار الضحيتين من قبل فجر اليوم الخميس حسب المعلومات الأولية"، لافتاً الى ان "فرق الدفاع المدني والأدلة الجنائية تجري تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

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