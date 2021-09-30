2021/09/30 | 13:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، القبض على متهم بسرقة ٢٠ ألف دولار وآخر بسرقة عجلة وسط بغداد.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكتب إجرام حسينية المعامل من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٢٠) ألف دولار من داخل دار ضمن منطقة حسينية المعامل، حيث …

ظهرت المقالة القبض على متهم بسرقة ٢٠ ألف دولار وآخر بسرقة عجلة وسط بغداد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بسرقة ٢٠ ألف دولار وآخر بسرقة عجلة وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بسرقة ٢٠ ألف دولار وآخر بسرقة عجلة وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).