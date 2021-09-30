المحكمة الاتحادية تصدر قراراً حول آلية الاعتراض على صحة عضوية البرلمان

2021/09/30 | 13:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، قراراً حول آلية طلبات الاعتراض على صحة عضوية مجلس النواب.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المحكمة الاتحادية الزمت بموجب قرارها المرقم 91/ اتحادية / 2021 في 24/8/2021 مجلس النواب العراقي باستلام وتسجيل طلبات الاعتراض الواقعة على صحة عضوية اعضائه وفقاً لنص …

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