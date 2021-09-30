حريق يلتهم مطعما كبيرا في الحلة

2021/09/30 | 13:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ التهم حريق كبير مطعم خان مندي في منطقة الجمعية بوسط مدينة الحلة اليوم الخميس.وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسينيلمراسل وكالة انباء / نينا / "أن الحريق التهم مطعم خان مندي في منطقة الجمعية بوسط مدينة الحلة دون إصابات.واضاف : أن فرق الدفاع المدني تكافح من أجل منع امتداد النيران الى المحال المجاورة"./انتهى

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