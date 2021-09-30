المصادقة على مقترح زيادة رأس مال صندوق الاسكان العراقي

2021/09/30 | 13:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، المصادقة على مقترح زيادة رأس مال الصندوقالاسكان العراقي ، على ان يتم استكمال باقي الاجراءات اصولياً لتطبيق ذلك .واشارت وزيرة الاسكان نازنين محمد وسو، خلال أجتماع مجلس امناء صندوق الاسكان العراقي اليوم الخميس ، الى ما حقتته الوزارة في توفير سكن للمواطنين، عبر القروض التي يقدمها صندوق الاسكان، فضلاً عن دور الوزارة المرتقب في تنفيذ مشروع (داري) الذي يهدف الى دعم الطبقات التى ليس لديها سكن، وتسهيل الاجراءات والقضاء على الروتين من خلال استخدام الانظمة الحديثة.وتمت ، خلال الاجتماع ، الموافقة على الخطة الاقراضية لعام 2021 بواقع 21 الف قرض، وتعديل بعض فقرات القانون وتعليمات الاقراض وغيرها من الفقرات المدرجة على جدول الأعمال.يذكر ان مجلس امناء صندوق الاسكان يضم في عضويته ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط وامانة بغداد وصندوق الاسكان العراقي و دائرة التسجيل العقاري./انتهى5

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