العراق يوافق رسميا على فتح منفذ جميمة الحدودي مع السعودية

2021/09/30 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

وافقت هيئة المنافذ الحدودية بالعراق ،الخميس، على فتح منفذ "جميمة" الحدودي مع الجانب السعودي.

جاء ذلك خلال ترأس هيئة المنافذ اجتماع مجلس الهيئة التاسع بحضور أعضائه كافة، والذي عقد بشقين حضوري في مقر الهيئة وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، وفقا لبيان صادر عن الهيئة.

وذكر البيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن المجلس صوت على اعتماد توصيات اللجنة التي أرسلت إلى محافظة المثنى بخصوص الموافقة على فتح منفذ "جميمة" الحدودي بعد استحصال موافقة الجانب السعودي لفتح منفذ مقابل وقيام المحافظة بتهيئة البنى التحتية والمستلزمات كافة.

ومن المواضيع التي تم التأكيد عليها هو عدم الموافقة على تغيير المنفذ الحدودي للبضائع المعفاة الا في حالة وجود ظرف قاهر على ان يعرض الموضوع في اقرب جلسة لمناقشته واستحصال قرار من مجلس الهيئة بالتغيير من عدمه، بحسب البيان.

ويمتلك العراق منافذ حدودية "رسمية" على امتداد حدوده مع الدول الست المحيطة به، ويبلغ عدد هذه المنافذ 22 منفذاً برياً وبحرياً، هذا عدا عن المنافذ الجوية المتمثلة بالمطارات.

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