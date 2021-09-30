2021/09/30 | 13:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الخميس، عن أعداد العراقيين العالقين في حدود ليتوانيا وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الوكيل الإداري لوزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، التقى وكيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن أعداد العراقيين العالقين في حدود ليتوانيا المركز الخبري الوطني.

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