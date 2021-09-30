رئيس الجمهورية: إنتخابات تشرين تمهد لمراجعة منظومة الحكم

2021/09/30 | 13:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بين رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، أن إنتخابات تشرين تمثل نقطة تحول وتمهد لمراجعة منظومة الحكم، فيما أشار الى إستخدام المال السياسي.وقال صالح في مقابلة صحفية لعدد من وسائل الإعلام، ان “هنالك تشكيكاً وتساؤلاً حول الانتخابات واختلافها عن سابقاتها”، لافتا الى ان “العراق مر بظروف عصيبة والجميع يدرك ضرورة الإصلاح …

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