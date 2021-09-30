بينيت لا يرى الفلسطينيين - نهاد ابو غوش

2021/09/30 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشفي خطابه الطويل نسبيا (25 دقيقة) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث رئيس الوزير الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن مواضيع عديدة أبرزها إيران والتقدم الذي أحرزته هذه الدولة في سعيها لامتلاك سلاح نووي بحسب مزاعم إسرائيل، وما تمثله من خطر على العالم وعلى إسرائيل التي صفها ب"منارة" الديمقراطية وسط "البحر الهائج".



وعن جائحة كورونا والتحديات التي تفرضها على العالم، وتجربة دولته في مواجهتها ......





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