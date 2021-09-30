2021/09/30 | 13:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، استمرار الاقتصاد العراقي بالمحافظة على تصنيفه الائتماني نتيجة الإصلاحات الاقتصادية.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أنه “بحسب تقرير مقدم من قبل وكالة استاندر آند بورز حول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يعلن المحافظة على تصنيفه الائتماني المركز الخبري الوطني.

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