2021/09/30 | 13:58 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار الدولية

الخميس 30 سبتمبر 2021 | 01:43 مساءً

| عدد القراءات : 12

فرنسا تسجن رئيسها الاسبق بتهمة التمويل غير القانوني للانتخابات

أصدرت محكمة فرنسية، يوم الخميس، حكماً بالسجن لمدة عام ضد رئيس فرنسا الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية عام 2012، ليقضي العقوبة بمنزله قيد المراقبة الإلكترونية.

وأدانت محكمة باريس، في وقت سابق اليوم، ساركوزي بالتمويل "غير القانوني" للحملة الانتخابية غير الناجحة عام 2012.

وأعلنت المحكمة عن العقوبة لاحقا، حيث تلا القاضي نص الحكم.

ولا يتواجد ساركوزي في قاعة المحكمة، ويمثله محاميه تييري هيرزوغ.

ودفع ممثلو الادعاء بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف وقتئذ بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، بدد نحو مثلي المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخابات وهو 22.5 مليون يورو (27 مليون دولار) على لقاءات جماهيرية شهدت إنفاقا باذخا، ثم استغل وكالة علاقات عامة صديقة لإخفاء التكاليف.

وفي لائحة الاتهام أقر ممثلو الادعاء بأن تحقيقاتهم فشلت في إثبات أن ساركوزي نظم أو تورط في هذا المخطط، لكنهم قالوا إنه استفاد منه ولابد أنه كان على علم به.

ونفى ساركوزي (66 عاما) مرارا ارتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف.



وإذا ما أدين ساركوزي فقد يسجن لمدة تصل إلى عام، فضلا عن دفع غرامة تصل إلى 3750 يورو.

وصدر حكم في أول مارس آذار بسجن ساركوزي ثلاثة أعوام منها عامان مع وقف التنفيذ لاتهامه بمحاولة رشوة قاض للحصول على معلومات سرية في تحقيق آخر بشأن تمويل حملته الانتخابية في 2007.



واستأنف ساركوزي الحكم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تسجن رئيسها الاسبق بتهمة التمويل غير القانوني للانتخابات) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تسجن رئيسها الاسبق بتهمة التمويل غير القانوني للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).