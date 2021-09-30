المالية تعلن استمرار الاقتصاد العراقي بالمحافظة على تصنيفه الأئتماني نتيجة الإصلاحات

2021/09/30 | 14:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، استمرار الاقتصاد العراقي بالمحافظة على تصنيفه الائتماني نتيجة الإصلاحات الاقتصادية.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أنه “بحسب تقرير مقدم من قبل وكالة استاندر آند بورز حول التصنيف الائتماني، فإن الاقتصاد العراقي مستمر بالمحافظة على تصنيفه الأئتماني نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المستمرة للسياسة المالية في العراق”.وأضاف أن “التصنيف الجديد […]

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