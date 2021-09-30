إيران تجري الجمعة مناورات عسكرية قرب الحدود مع أذربيجان

2021/09/30 | 14:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإيراني الخميس أنه سيجري مناورات عسكرية في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع أذربيجان الجمعة، بعد أيام من انتقادات وجهتها باكو لهذه الخطوة.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” عن قائد القوات البرية للجيش العميد كيومرث حيدري قوله إن … Readmore

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