القضاء يصدر حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على قاتل والد المحامي المخطوف علي جاسب الهليجي

2021/09/30 | 14:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت محكمة جنايات ميسان حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على مدان اقدم على قتل والد المحامي المخطوف (علي جاسب الهليجي) في مدينة العمارة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن ” المدان اعترف بتفاصيل هذه الجريمة بعدما قام بقتل المجنى عليه في منطقة المعارض وسط مدينة العمارة “.

وأضاف أن ” الحكم على المدان يأتي وفقا لاحكام المادة (٤٠٦/ ١/أ) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 ،48 ،49 منه”.

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