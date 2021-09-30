وزارة المالية: الاقتصاد العراقي يحافظ على تصنيفه الائتماني نتيجة الإصلاحات

2021/09/30 | 14:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: علقت وزارة المالية العراقية على تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني للعراق، ومنحه نظره مستقبلية مستقرة على مستوى الاقتصاد.وقالت وزارة المالية، في بيان لها، إن تقرير وكالة ستاندرد اند بورز حول التصنيف الائتماني واستمرار الاقتصاد …

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